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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يتلقى اتصالا من رئيس تيار الحكمة العراقي لتهنئته على الفوز بالانتخابات

كتب:

محمد أبو عمرة
07:24 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكدا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن جهته توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.