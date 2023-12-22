السيسي يتلقى اتصالا من رئيس تيار الحكمة العراقي لتهنئته على الفوز بالانتخابات
كتب:
محمد أبو عمرة
07:24 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكدا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
ومن جهته توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.