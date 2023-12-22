اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: يجب وقف العمليات العسكرية بقطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: يجب وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة

«-فهمى»: الرئيس و«ماكرون» بحثا الأوضاع الإقليمية واتفقا على ضرورة تجنب توسيع نطاق الصراع فى المنطقة

- الحكومة: تحقيق التنمية الصناعية فى الصعيد أولوية ضوابط لإنشاء المجتمع المدنى مدارس «مجانية»

-مصـر .. فى نادى «الكبار للفضاء»

- إطلاق 3 أقمار كبرى.. وإنشاء أول مدينة للفضاء بالشرق الأوسط

- وضع «البرنامج الفضائى الوطنى» ضمن خطط التنمية وخارطة طريق لتنفيذ المشروعات.. وإعداد برامج لتدريب الكوادر فى المدارس والجامعات

- «التعليم العالى»: توطين التكنولوجيا واستحداث القوانين والتشريعات لخدمة المجال.. ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالبرامج العلمية

- «الاستشعار عن بعد»: صور الأقمار الصناعية أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات.. وخبراء: تحقق التنمية الاقتصادية وأهداف الجمهورية الجديدة

- «شلبية»: «علوم الفضاء» تمثل حجر الزاوية فى التقدم التكنولوجى ونقلة نوعية فى «البحث العلمى» لخدمة التنمية المستدامة وحماية الأمن القومى

- عالمى.. يا أهلى

- بطل أفريقيا يتوَّج بالميدالية البرونزية «الرابعة» لمونديال الأندية فى السعودية

- «الأحمر» يفوز على أروارا اليابانى بـ«رباعية» «ياسر ومعلول وتاو وكويزومى فى مرماه»

- «السياحة».. قاطرة «التنمية والتشغيل»

- الدولة أنشأت عدة مدن ونفذت مشروعات لتطوير بنية تحتية قوية لـ«الطرق والمطارات»

- الإيرادات تقفز لـ63.4 مليار دولار فى 10 سنوات و«رؤية 2030» تستهدف تحقيق 30 ملياراً

- «سياسة الأرض المحروقة»

- الاحتلال الإسرائيلى يمحو أحياء سكنية كاملة فى قطاع غزة ويقصف المدنيين.. وعدد الشهداء يتجاوز 20 ألفاً

- مباحثات بين مصر والبنك الأوروبى للتعاون فى مجال إدارة المياه

الصفحة الثانية

- مصر فى نادى «الكبار للفضاء»

- إطلاق 3 أقمار كبرى.. وإنشاء أول مدينة للفضاء بالشرق الأوسط

- إطلاق «سات 2».. قمر صناعى لخدمة عملية التنمية

- رئيس «القمر الصناعى»: إطلاق «نكس سات» فى يناير

الصفحة الثالثة

- «الجامعات»: تطوير برامج لخلق كوادر مؤهلة لوظائف المستقبل

- وزير التعليم العالى: نعمل على توطين تكنولوجيا الفضاء واستحداث القوانين والتشريعات لخدمة المجال.. ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية.. و«الاستشعار عن بعد»: صور الأقمار الصناعية أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات ونحتاج لتوطين تلك الصناعة

- خبراء: تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة وأهداف الجمهورية الجديدة

- عميد «علوم الفضاء»: نمثل حجر الزاوية فى التقدم التكنولوجى

الصفحة الرابعة

- «سياسة الأرض المحروقة» إسرائيل تمحو أحياء سكنية كاملة فى قطاع غزة

- تعاون حكومى لتأهيل الشباب ضمن خطة مواجهة الهجرة غير الشرعية

- وزير الإسكان يوجه الشركات بمراعاة معايير الجودة فى تنفيذ مشروعات 6 أكتوبر

الصفحة الخامسة

- السياحة.. قاطرة التنمية والتشغيل

- إيرادات القطاع تقفز إلى 63.4 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية

- عضو اتحاد غرف السياحة: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: سجل يا تاريخ

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: العالم ينتظر فتح أبواب التاريخ في مصر

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: كتاب «الدولة اليهودية» كيف جاءت إسرائيل من العدم؟

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: رضا عبدالعال ينتصر على السير أليكس فيرجسون

الصفحة السابعة

- عالمى يا أهلى

- الكمبيوتر اليابانى «هنّج»: «الأحمر» يهزم أوراوا برباعية ويحصد «البرونزية الرابعة» بمونديال الأندية.. العروض تنهال على اللاعبين.. ومكافآت ضخمة تنتظرهم

- سباق مع الزمن.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد.. و«جمال» يمنح اللاعبين راحة

- صدام القمة.. «صلاح» يقود ليفربول ضد أرسنال على صدارة الـ«بريميرليج».. وشكوك حول «الننى»

- مفاجآت منتظرة.. 28 لاعباً فى دائرة الخروج من قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا

الصفحة الثامنة

- أراجــــوز إنمــا فنــان

- «نورهان»: النفَس الطويل والتحكم فى «الزمارة».. سر الصنعة

- «عبدالتواب»: «تحريك العروسة فيه دفا إنسانى.. ولن يموت»

- «جيهان»: العروض ارتجالية.. وضحكات الأطفال أكبر مكافأة

- مدير «القومى لثقافة الطفل»: دربنا 60 لاعباً لحفظ التراث