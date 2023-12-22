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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: يجب وقف العمليات العسكرية بقطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
08:42 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: يجب وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة

«-فهمى»: الرئيس و«ماكرون» بحثا الأوضاع الإقليمية واتفقا على ضرورة تجنب توسيع نطاق الصراع فى المنطقة

- الحكومة: تحقيق التنمية الصناعية فى الصعيد أولوية ضوابط لإنشاء المجتمع المدنى مدارس «مجانية»

-مصـر .. فى نادى «الكبار للفضاء»

- إطلاق 3 أقمار كبرى.. وإنشاء أول مدينة للفضاء بالشرق الأوسط

- وضع «البرنامج الفضائى الوطنى» ضمن خطط التنمية وخارطة طريق لتنفيذ المشروعات.. وإعداد برامج لتدريب الكوادر فى المدارس والجامعات

- «التعليم العالى»: توطين التكنولوجيا واستحداث القوانين والتشريعات لخدمة المجال.. ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالبرامج العلمية

- «الاستشعار عن بعد»: صور الأقمار الصناعية أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات.. وخبراء: تحقق التنمية الاقتصادية وأهداف الجمهورية الجديدة

- «شلبية»: «علوم الفضاء» تمثل حجر الزاوية فى التقدم التكنولوجى ونقلة نوعية فى «البحث العلمى» لخدمة التنمية المستدامة وحماية الأمن القومى

- عالمى.. يا أهلى

- بطل أفريقيا يتوَّج بالميدالية البرونزية «الرابعة» لمونديال الأندية فى السعودية

- «الأحمر» يفوز على أروارا اليابانى بـ«رباعية» «ياسر ومعلول وتاو وكويزومى فى مرماه»

- «السياحة».. قاطرة «التنمية والتشغيل»

- الدولة أنشأت عدة مدن ونفذت مشروعات لتطوير بنية تحتية قوية لـ«الطرق والمطارات»

- الإيرادات تقفز لـ63.4 مليار دولار فى 10 سنوات و«رؤية 2030» تستهدف تحقيق 30 ملياراً

- «سياسة الأرض المحروقة»

- الاحتلال الإسرائيلى يمحو أحياء سكنية كاملة فى قطاع غزة ويقصف المدنيين.. وعدد الشهداء يتجاوز 20 ألفاً

- مباحثات بين مصر والبنك الأوروبى للتعاون فى مجال إدارة المياه

 

الصفحة الثانية

- مصر فى نادى «الكبار للفضاء»

- إطلاق 3 أقمار كبرى.. وإنشاء أول مدينة للفضاء بالشرق الأوسط

- إطلاق «سات 2».. قمر صناعى لخدمة عملية التنمية

- رئيس «القمر الصناعى»: إطلاق «نكس سات» فى يناير

 

الصفحة الثالثة

- «الجامعات»: تطوير برامج لخلق كوادر مؤهلة لوظائف المستقبل

- وزير التعليم العالى: نعمل على توطين تكنولوجيا الفضاء واستحداث القوانين والتشريعات لخدمة المجال.. ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية.. و«الاستشعار عن بعد»: صور الأقمار الصناعية أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات ونحتاج لتوطين تلك الصناعة

- خبراء: تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة وأهداف الجمهورية الجديدة

- عميد «علوم الفضاء»: نمثل حجر الزاوية فى التقدم التكنولوجى

 

الصفحة الرابعة

- «سياسة الأرض المحروقة» إسرائيل تمحو أحياء سكنية كاملة فى قطاع غزة

- تعاون حكومى لتأهيل الشباب ضمن خطة مواجهة الهجرة غير الشرعية

- وزير الإسكان يوجه الشركات بمراعاة معايير الجودة فى تنفيذ مشروعات 6 أكتوبر

 

الصفحة الخامسة

- السياحة.. قاطرة التنمية والتشغيل

- إيرادات القطاع تقفز إلى 63.4 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية

- عضو اتحاد غرف السياحة: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: سجل يا تاريخ

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: العالم ينتظر فتح أبواب التاريخ في مصر

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: كتاب «الدولة اليهودية» كيف جاءت إسرائيل من العدم؟

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: رضا عبدالعال ينتصر على السير أليكس فيرجسون

 

الصفحة السابعة

- عالمى يا أهلى

- الكمبيوتر اليابانى «هنّج»: «الأحمر» يهزم أوراوا برباعية ويحصد «البرونزية الرابعة» بمونديال الأندية.. العروض تنهال على اللاعبين.. ومكافآت ضخمة تنتظرهم

- سباق مع الزمن.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد.. و«جمال» يمنح اللاعبين راحة

- صدام القمة.. «صلاح» يقود ليفربول ضد أرسنال على صدارة الـ«بريميرليج».. وشكوك حول «الننى»

- مفاجآت منتظرة.. 28 لاعباً فى دائرة الخروج من قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا

 

الصفحة الثامنة

- أراجــــوز إنمــا فنــان

- «نورهان»: النفَس الطويل والتحكم فى «الزمارة».. سر الصنعة

- «عبدالتواب»: «تحريك العروسة فيه دفا إنسانى.. ولن يموت»

- «جيهان»: العروض ارتجالية.. وضحكات الأطفال أكبر مكافأة

- مدير «القومى لثقافة الطفل»: دربنا 60 لاعباً لحفظ التراث

 

 

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بقلم محمد عزالدين