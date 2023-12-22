اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: يجب وقف العمليات العسكرية بقطاع غزة
كتب:
محمد عزالدين
08:42 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: يجب وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة
«-فهمى»: الرئيس و«ماكرون» بحثا الأوضاع الإقليمية واتفقا على ضرورة تجنب توسيع نطاق الصراع فى المنطقة
- الحكومة: تحقيق التنمية الصناعية فى الصعيد أولوية ضوابط لإنشاء المجتمع المدنى مدارس «مجانية»
-مصـر .. فى نادى «الكبار للفضاء»
- إطلاق 3 أقمار كبرى.. وإنشاء أول مدينة للفضاء بالشرق الأوسط
- وضع «البرنامج الفضائى الوطنى» ضمن خطط التنمية وخارطة طريق لتنفيذ المشروعات.. وإعداد برامج لتدريب الكوادر فى المدارس والجامعات
- «التعليم العالى»: توطين التكنولوجيا واستحداث القوانين والتشريعات لخدمة المجال.. ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالبرامج العلمية
- «الاستشعار عن بعد»: صور الأقمار الصناعية أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات.. وخبراء: تحقق التنمية الاقتصادية وأهداف الجمهورية الجديدة
- «شلبية»: «علوم الفضاء» تمثل حجر الزاوية فى التقدم التكنولوجى ونقلة نوعية فى «البحث العلمى» لخدمة التنمية المستدامة وحماية الأمن القومى
- عالمى.. يا أهلى
- بطل أفريقيا يتوَّج بالميدالية البرونزية «الرابعة» لمونديال الأندية فى السعودية
- «الأحمر» يفوز على أروارا اليابانى بـ«رباعية» «ياسر ومعلول وتاو وكويزومى فى مرماه»
- «السياحة».. قاطرة «التنمية والتشغيل»
- الدولة أنشأت عدة مدن ونفذت مشروعات لتطوير بنية تحتية قوية لـ«الطرق والمطارات»
- الإيرادات تقفز لـ63.4 مليار دولار فى 10 سنوات و«رؤية 2030» تستهدف تحقيق 30 ملياراً
- «سياسة الأرض المحروقة»
- الاحتلال الإسرائيلى يمحو أحياء سكنية كاملة فى قطاع غزة ويقصف المدنيين.. وعدد الشهداء يتجاوز 20 ألفاً
- مباحثات بين مصر والبنك الأوروبى للتعاون فى مجال إدارة المياه
الصفحة الثانية
- مصر فى نادى «الكبار للفضاء»
- إطلاق 3 أقمار كبرى.. وإنشاء أول مدينة للفضاء بالشرق الأوسط
- إطلاق «سات 2».. قمر صناعى لخدمة عملية التنمية
- رئيس «القمر الصناعى»: إطلاق «نكس سات» فى يناير
الصفحة الثالثة
- «الجامعات»: تطوير برامج لخلق كوادر مؤهلة لوظائف المستقبل
- وزير التعليم العالى: نعمل على توطين تكنولوجيا الفضاء واستحداث القوانين والتشريعات لخدمة المجال.. ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية.. و«الاستشعار عن بعد»: صور الأقمار الصناعية أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات ونحتاج لتوطين تلك الصناعة
- خبراء: تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة وأهداف الجمهورية الجديدة
- عميد «علوم الفضاء»: نمثل حجر الزاوية فى التقدم التكنولوجى
الصفحة الرابعة
- «سياسة الأرض المحروقة» إسرائيل تمحو أحياء سكنية كاملة فى قطاع غزة
- تعاون حكومى لتأهيل الشباب ضمن خطة مواجهة الهجرة غير الشرعية
- وزير الإسكان يوجه الشركات بمراعاة معايير الجودة فى تنفيذ مشروعات 6 أكتوبر
الصفحة الخامسة
- السياحة.. قاطرة التنمية والتشغيل
- إيرادات القطاع تقفز إلى 63.4 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية
- عضو اتحاد غرف السياحة: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: سجل يا تاريخ
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: العالم ينتظر فتح أبواب التاريخ في مصر
- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: كتاب «الدولة اليهودية» كيف جاءت إسرائيل من العدم؟
- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: رضا عبدالعال ينتصر على السير أليكس فيرجسون
الصفحة السابعة
- عالمى يا أهلى
- الكمبيوتر اليابانى «هنّج»: «الأحمر» يهزم أوراوا برباعية ويحصد «البرونزية الرابعة» بمونديال الأندية.. العروض تنهال على اللاعبين.. ومكافآت ضخمة تنتظرهم
- سباق مع الزمن.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد.. و«جمال» يمنح اللاعبين راحة
- صدام القمة.. «صلاح» يقود ليفربول ضد أرسنال على صدارة الـ«بريميرليج».. وشكوك حول «الننى»
- مفاجآت منتظرة.. 28 لاعباً فى دائرة الخروج من قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا
الصفحة الثامنة
- أراجــــوز إنمــا فنــان
- «نورهان»: النفَس الطويل والتحكم فى «الزمارة».. سر الصنعة
- «عبدالتواب»: «تحريك العروسة فيه دفا إنسانى.. ولن يموت»
- «جيهان»: العروض ارتجالية.. وضحكات الأطفال أكبر مكافأة
- مدير «القومى لثقافة الطفل»: دربنا 60 لاعباً لحفظ التراث