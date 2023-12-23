الحرب من أجل النفط.. آخر تطورات الصراع بين 4 جيوش في العالم

مع استمرار التوترات في أمريكا الجنوبية بين فنزويلا وجويانا للسيطرة على منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها من أجل النفط، تخطط حكومة جويانا لزيادة الاستثمار في الجيش لتعزيز قدرتها العسكرية، كما ستواصل البحث عن فرص للتعاون الدفاعي مع الحلفاء الدوليين.

وقال نائب رئيس دولة جويانا، بهارات جاغديو، إنّ علينا الآن الاتفاق على تحقيق المزيد للدفاع لضمان زيادة قدرتنا على حماية هذا البلد، بحسب «دويشته فيله»، مشيرًا إلى أنه لا يخطط لمهاجمة فنزويلا أو أي دولة أخرى.

لقاء بين رئيس جويانا والرئيس الفنزويلي

وجمع رئيس جويانا عرفان علي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سانت فنسنت وجزر الجرينادينز، وأكد نائب رئيس جويانا أن اللقاء كان أساسيًا في تخفيف التوترات.

ما هي منطقة إيسيكويبو؟

ومنطقة إيسيكويبو، هو إقليم جديد تتنازع عليه دولتين داخل أمريكا الجنوبية تحديدًا فنزويلا وجويانا منذ سنوات طويلة، لكن الأمر ذهب إلى مرحلة جديدة بعد اكتشاف مرتبط بالنفط يعود إلى عام 2015، لكن مع العام الحالي تطور الأمر بإجراء فنزويلا استفتاء شعبي من أجل ضمها، واكتسح بنسبة 95%.

الصراع على النفط جعل 4 جيوش تستعد لطبول الحرب بينها الدولتين محل النزاع، وآخرتين داعمتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

المنطقة تتمتع بآفاق اقتصادية قوية

كما تتمتع المنطقة بآفاق اقتصادية قوية، حيث يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على الغاز والنفط، وبالنسبة لفنزويلا، فقد واجهت التضخم المفرط والعقوبات الدولية والأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لذا، فإحياء صناعة النفط في البلاد، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية مؤخرًا، يمكن أن يساعد في استقرار الاقتصاد الخاص بها.