4 جيوش تستعد للحرب على حدود بلاده.. معلومات عن محمد علي رئيس دولة غويانا

في الوقت الذي يغرق فيه العالم بحروب وصراعات، بدأت تتصاعد مؤشرات صراع جديد من دولة داخل أمريكا اللاتينية، إذ يواجه محمد عرفان علي‏، رئيس دولة غويانا، تحديًا مرتبطًا برغبة دولة فنزويلا بالتدخل العسكري للسيطرة على بلاده النفطية بعد استفتاء شعبي في فنزويلا؛ الأمر الذي قوبل بالرفض حتى أن 4 دول عزمت على حشد جيوشها، بحسب ما نقلته صحيفة «غويانا نيوز رووم» الغويانية.

تفاصيل ما يواجه رئيس دولة غويانا

ووجد نفسه محمد عرفان علي‏، رئيس دولة غويانا المنتخب منذ عام 2020، أمام أزمة حقيقية أمام الجيش الفنزويلي، فيما يحاول «علي» الحصول على دعم أمريكا والتي ترى أن السيطرة الفنزويلية على نفط جارتها يشكل اعتداء عليها، فيما تحمي البرازيل حدودها مع الإقليم محل النزاع والمعروف باسم منطقة ايسيكويبو، بحسب صحيفة «إل باييس» الإسبانية.

وفيما يتعلق برئيس دولة غويانا نفسه، فمعروف عنه أنه سياسي غواياني من حزب الشعب الإصلاحي، وشغل منصب رئيس الدولة منذ يونيو 2020 ووقت تنصيبه أصبح أول رئيس مسلم هناك، حيث ولد لعائلة هندية غويانية في ليونورا، إحدى قرى منطقة ساحل غرب دمرارا بغويانا، بحسب موقع دولة غويانا الرسمي.

شهادات حصل عليها الرئيس محمد علي

وبدأ «عرفان» بدأ تعليمه المبكر في حضانة ومدارس ليونورا الابتدائية وتقدم إلى مدرسة كورنيليا إيدا الابتدائية، بينما أكمل تعليمه الثانوي في كلية سانت ستانيسلاوس في جورج تاون، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة جزر الهند الغربية، ودرجة الماجستير في الآداب في تخطيط القوى العاملة، ودبلوم الدراسات العليا في الأعمال الدولية، وشهادة الدراسات العليا في المالية من جامعة أنجليا روسكين، كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة سالفورد ودرجة البكالوريوس في الآداب في إدارة الأعمال من جامعة سندرلاند.

وكان رئيس دولة غويانا عضوًا في المعهد الكندي للإدارة حتى عام 2017، وشغل سابقًا منصب مدير مشروع وحدة تنفيذ المشاريع التابعة لبنك التنمية الكاريبي في وزارة المالية وكبير المخططين في أمانة تخطيط الدولة، وفقا لموقع الدولة الرسمي.

وأصبح عضوا في الجمعية الوطنية لغيانا في عام 2006 وتم تعيينه بعد ذلك في حقائب وزير الإسكان والمياه ووزير الصناعة والتجارة السياحية، وخلال فترة عمله في وزارة الإسكان، نفذ حملة الوقف الأكثر شمولاً في تاريخ البلاد، مدعومة بتوزيع كميات كبيرة من قطع الأراضي على المواطنين من جميع الطبقات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.

وفي مجلس الأمة، كان الدكتور محمد علي متحدثًا بارزًا في مجال الاقتصاد والمالية، فيما شغل منصب رئيس إحدى اللجان الأكثر أهمية، وبحسب وكالة الأنباء «رويترز»، أدى «عرفان»، وزير الإسكان السابق بحكومة غويانا، بأغسطس 2020 اليمين رئيساً للبلاد، بعد إعلان فوزه في انتخابات متنازع عليها أجريت في مارس 2020، عقب إعادة فرز الأصوات.