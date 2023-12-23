إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لخارج البلاد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي مكونًا من (7 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية) تخصصوا في الاتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقاري (الكبتاجون – الزانكس) إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولي من محافظة السويس تمهيداً لتهريبها للخارج.

جرى ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم (66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20000 قرص لعقار الزانكس - 25 قرص لعقار أوكسيكودون) وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات .هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,520,000) جنيه تقريبًا.