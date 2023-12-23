الفصائل الفلسطينية تقتل جنود الاحتلال بأسلحتهم.. كيف فعلت ذلك؟

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين سقط بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في المنطقة شمالي قطاع غزة بمنطقة جباليا البلد، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأضافت الفصائل، أنهم يخوضون معارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك من مسافة صفر، وتمكنوا من تدمير 5 دبابات وقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل.

الفصائل تفجر الاحتلال بأسلحتهم

وفي وقت سابق أطلقت قوات الاحتلال صاروخين يزنان 2 طن أطلقتهم تجاه بيوت الآمنين ولكن لحسن الحظ لم ينفجرا، لتتمكن الفصائل الفلسطينية اليوم، من إعادة استخدامها وزرعها في طريق تقديم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات الاحتلال تم تفجير الصواريخ.

وذكرت الفصائل الفلسطينية أنهم تمكن في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة من تفجير عين نفق مفخخة في قوة الاحتلال الخاصة واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح.

وأشارت الفصائل إلى أنها تدك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما تمكن الفصائل من قتل 4 جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.