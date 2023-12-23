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الحرس الثوري: البحر المتوسط ​​قد يُغلق حال مواصلة ارتكاب جرائم في غزة

كتب:

نرمين عفيفي
01:32 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

قالت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن قائد في الحرس الثوري، إنّ البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، أنّ صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات يمكن ربطها بإيران، وأن إيران تقدم أنظمة جوية مسيرة وصواريخ كروز وأخرى باليستية ضد السفن للحوثيين.

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بقلم نرمين عفيفي