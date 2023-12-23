«معلومات الوزراء» ينصح المواطنين بتفعيل 7 خصائص لحماية هواتفهم من الاختراق

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، فيديو بعنوان «خصائص يجب تفعيلها لتجنب اختراق هاتفك المحمول»، وذلك للحرص دائمًا على حماية هاتفك من الاختراق، والحذر من التصيد عبر الإنترنت.

وأوضح الفيديو الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ اختراق الهاتف طريقة يصل بها شخص ما إلى الهاتف المحمول أو اتصالاته، مثل المحادثات والمكالمات والرسائل والتطبيقات، وجهات الاتصال وما إلى ذلك.

7 خصائص يجب تفعيلها لتجنب اختراق هاتفك المحمول

1- ثبت برنامج الحماية الشاملة ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتأكد من تحديثها.

2- ثبت آخر التحديثات لجمع التطبيقات والبرامج بمجرد إصدارها.

3- تأكد من أذونات التطبيق قبل الموافقة عليها.

4- استخدم كلمات مرور قوية ولا تقم أبدًا بإعادة استخدامها في أكثر من مكان.

حذف ملفات تعريف الارتباط

5- احذف سجل الإنترنت الخاص بك، بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت بشكل دوري.

6- استخدام بروتوكولات قوية التشفير vpn دائمًا عند الاتصال بالإنترنت.

7- قم بتمكين المصادقة الثنائية.