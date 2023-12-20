بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء كتب: يارا أشرف 04:56 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 المؤتمر الصحفي تنقل «الوطن»، بثا مباشرا لمؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. مجموعة شركات محمد الحداد تشارك في النسخة الخامسة من معرض The Big 5 Construct Egypt شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته رئيس مجلس النواب ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقلم يارا أشرف