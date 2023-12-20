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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء

كتب:

يارا أشرف
04:56 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي

تنقل «الوطن»، بثا مباشرا لمؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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