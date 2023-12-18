«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في تنمية سيناء.. خطة شاملة للتعمير

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة للدولة في هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية، ويشمل القطاع الأول البنية التحتية، ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي، والقطاع الثاني ويتمثل في الصناعة والاستثمار، والقطاع الثالث يسلط الضوء على المشروعات الاجتماعية، في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة.

أشار المركز إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها سيناء بالنسبة لمصر؛ لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي مميز يربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي، حيث تركزت جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء، وهو ما تجلّى عند إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة.

كيلومترا اشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب، وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، إضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، عبر تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمنطقة.

واستعرض التقرير أهم مشروعات البنية التحتية وذلك كالتالي:

في قطاع النقل

شهدت عملية تنمية سيناء ومدن القناة عددًا من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في، 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام 2022، ومن بينها 231كيلومتر لطريق النفق/ طابا، و210 كيلومترات لمحور 30 يونيو، و8 مواني بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها؛ ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة 45 مليار جنيه، كما تم تطوير 3 منافذ برية في طابا ورفح والعوجة بتكلفة نحو 200 مليون جنيه، وأيضاً تم إنشاء 7 كباري عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014.

- مشروعات السكك الحديدية: أشار التقرير أنه جارٍ تدشين خط السكة الحديد (الفردان - بئر العبد - العريش - رفح) بطول 226 كيلومترا، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 99 كيلومترا، ووصلة شرق التفريعة بطول 24 كيلومترا.

- قطاع الطاقة والغاز الطبيعي

زاد عدد المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 1056 إلى 4423 بنسبة 318.8%، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 24 إلى 77 محطة بنسبة 220.8%، وازدادت مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من 10 إلى 17 مركزاً بنسبة 70%، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 383.7 ألف وحدة إلى 625.8 ألف وحدة بنسبة 63.1%، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مارس 2023، وجارٍ استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار.

كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 45 مليون قدم مكعب غاز يومياً، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم إلى 2.4 مليون مشترك عام 2023، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014، بنسبة زيادة 108.7%، وبلغت استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء نحو 7.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2023.

- مشروعات إنتاج الكهرباء

أكد التقرير أنه تم إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 212.6 مليون دولار، وإنشاء محطة كهرباء العين السخنة، والتي بلغت قدرتها الاسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 1.3 مليون دولار، وتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ، والتي تبلغ قدرتها الاسمية 288 ميجاوات، وتكلفتها 213.4 مليون دولار، وتنفيذ 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء نحو 1.6 مليار جنيه.

- مشروعات الطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناة

تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية "أبو غراقد" بأبو رديس بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتنفيذ محطات "جبل الزيت" لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وتنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس وبقيمة عقد تنفيذ بلغت نحو 4.3 مليار جنيه.

- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

بلغت نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة 89.3% عام 2023، مقابل 84.4% عام 2014، وتم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب/ يوم، وتبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، كما تم تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 565 ألف متر مكعب/يوم، وبلغ عدد إجمالي محطات تحلية مياه البحر 45 محطة عام 2023، مقابل 15 محطة عام 2014.

وأشار التقرير إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تُعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم والأضخم من نوعها، حيث أشار إلى أن تكلفتها الاستثمارية بلغت مليار دولار بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 ملايين متر مكعب يومياً، وستسهم المحطة في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين وروافع الجبيل وروافع الوادي بطور سيناء 217 مليون جنيه.

أهم مشروعات قطاع الصناعة والاستثمار

- المشروعات الاستثمارية؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 - 2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفاً مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013 - 2014، كيلومترا بلغت تكلفة افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين 215.5 مليون جنيه، تقوم بخدمة أكثر من 10.5 آلاف شركة، بالإضافة إلى توفير 332 فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار، كيلومترا تتوافر نحو 139 فرصة صناعية في منطقة سيناء ومدن القناة، وبلغ عدد المناطق والمجمعات الصناعية لتي تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعي في منطقة سيناء ومدن القناة نحو 8 مناطق، وتم توفير 80 ألف فرصة عمل في المشروعات المنفذة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة، كيلومترا تم تنفيذ 6362 مشروع قومي في سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2021-2022.

- المشروعات الصناعية؛ ومن أبرز هذه المشروعات الصناعية التي تم إنشاؤها في سيناء: "مصنع أسمنت العريش" بطاقة إنتاجية تصل إلى 6.9 مليون طن سنوياً، ومجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء بتكلفة تصل إلى 805 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 مليون متر مربع سنوياً، ومصنع الرخام والجرانيت برأس سدر بتكلفة تصل إلى 727 مليون جنيه.

أهم المشروعات الاجتماعية:

- في قطاع التعليم

تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، وذلك في إطار منظومة التعليم الجديدة، وعلى صعيد التعليم العالي؛ تم إنشاء 4 جامعات أهلية بسيناء ومدن القناة وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية"، كيلومترا تم إنشاء 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022 - 2023، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013 - 2014 ومن أبرز هذه الجامعات: «جامعة العريش الحكومية، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد».

- قطاع الصحة

حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة، وذلك كالتالي: 50 مستشفى، و154 مركزاً ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضاً إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء في إطار حملة 100 مليون صحة وفقاً لتقرير رئاسة الجمهورية بشأن محور تنمية سيناء والمدن الجديدة خلال الفترة من (2014- 2021) فقد تضمنت ما يلي: تم فحص 217.6 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، وتم فحص 70.5 ألف امرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم فحص 159.3 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإجراء 1297 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

- قطاع الإسكان: تم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة، وتم إنشاء 16.6 ألف وحدة سكنية في مدينة بئر العبد الجديدة، كما أصبحت سيناء ومدن القناة خالية تماماً من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ: 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، وتم بناء 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات مع إنشاء 4338 بيتاً بدوياً، وأيضاً 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جارٍ إنشاؤها.

- خدمات الحماية الاجتماعية

وبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) 121.5 ألف مستفيد خلال عام 2022 - 2023، مقارنة بـ 101.6 ألف مستفيد عام 2014 - 2015، بنسبة زيادة 19.6%، وبلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين من تلك البرامج 2 مليار جنيه عام 2022- 2023، مقابل 0.24 مليار جنيه عام 2014 - 2015، و1.25 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 – سبتمبر 2021)، وتم تسليم 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2023، وتخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس 2023، كيلومترا يستفيد 2.5 مليون مواطن من نقاط صرف الخبز والدقيق عام 2023، وتم إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة، ويستفيد أيضاً 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية عام 2023.

- أما بالنسبة للخدمات الحكومية المميكنة؛ فقد شهدت سيناء ومدن القناة الانتهاء من ميكنة ما يلي: 902 مكتب سجل تجاري، 21 نيابة مرور، و15 وحدة مرور، و17 فرع توثيق ثابت منها 9 مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و6 مكاتب طب شرعي مميكنة.