جامعة كفر الشيخ تعلن نتيجة مسابقة «الطالب المثالي»

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

نتيجة الطالب والطالبة المثاليين

وأسفرت نتيجة الطالب المثالي، عن فوز الطالب أحمد يسري منصور زايد، كلية الطب البشري، بالطالب المثالي على مستوى الجامعة، والطالبة آيه مهدي متولي أحمد، كلية التمريض، بالطالبة المثالية على مستوى جامعة كفر الشيخ.

المركز الثاني للطالب المثالي بجامعة كفر الشيخ

كما جاء في المركز الثاني الطالب محمود خالد عبد العزيز، كلية الهندسة، والطالبة رنا طارق سعد عبد المؤمن، كلية التمريض، بالجامعة.

كما جاء في المركز الثالث، الطالب الهواري منصور عبد السلام، كلية الطب البشري، والطالبة ندى طارق السيد مصطفى، كلية الطب البيطري، بجامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، على أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة، حيث تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى تبرز أهمية تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، إيماناً بدور الجامعة في تشكيل شخصيات الطلبة ليكونوا أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

وضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالأنشطة الطلابية إيماناً بتأثيرها الكبير على شخصية الشباب وعلى مستقبلهم، بل وعلى مستقبل الوطن بأثره فالشباب هم عماد الوطن وهو ما دفع الدولة لوضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها ورؤية مصر 20230.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجامعة كفر الشيخ، إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تقوم بتقييم المتقدمين للمسابقة وفق الشروط المعلنة، والتي تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وفى انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، ويتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تٌواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفق عدد من المعايير.