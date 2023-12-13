رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرضين لـ«التربية النوعية»

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض جماليات الحفر المعدني لقسم التربية الفنية، بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، الذي تضمن إنتاج الطلاب من المعلقات المعدنية المستوحاة من التراث المصري القديم، والتراث الإسلامي، التي جرى معالجتها باستخدام أسلوب الحفر بالأحماض والتلوين، مع توظيف بعض منها كمشغولات حلي.

افتتاح وجناح معرض إطلالة

كما افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض وجناح إطلالة مصرية لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، ليتضمن المعرض أشغالا فنية منزلية للمستوى الثالث، التي تتماشي مع سوق العمل، كما ضم المعرض أيضا إعادة تدوير خامات البيئة، للمساهمة في تحقيق الدور المجتمعي للجامعة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، في بيان له اليوم الأربعاء، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة، والمعروضات الأخرى كافة، ما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلبة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى إدارة الكلية التي تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، ما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأشار «دسوقي» إلى اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين، ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة، منوها إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية، وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة ،لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مشيرا إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.