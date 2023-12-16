نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: برنامج «المرأة تقود» استهدف تدريب 100 سيدة

وجهت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر للمرأة المصرية التي زينت الانتخابات الرئاسية 2024 بحضورها، قائلة إن المرأة دائما كانت عند حسن ظن القيادة السياسية الدائمة لها دائما، ضربت أروع وأجمل الأمثال في الوعي والإدراك.

المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي

وأضافت «شاكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «نون القمة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي وعبرت عن وعيها الشديد ووطنيتها وتمسكها بحقها الدستوري بالإدلاء بصوتها، مثمنة بدورها الواضح في ظهور مصر في أجمل صورة بالعرس الانتخابي.

وأشارت إلى أن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» استهدف تدريب 100 سيدة من أبناء المحافظة، ويُرَشَّحُون من خلال الجامعة والمجلس القومي للمرأة والمحافظة، لرموز السيدات المؤهلين للقيادة، ما يدل على إدارك القيادة السياسية بالمرأة المصرية، وحرصها الدائم بأن تتولى المناصب القيادية.

تنمية مهارات المرأة

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كما يراعي البرنامج قدرات المرأة وتنميتها للقيادة والإدارة.