أستاذ علوم سياسية فلسطيني: تعديل قرار مجلس الأمن 5 مرات لإرضاء أمريكا

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرار مجلس الأمن بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة أقل من أن يكون قرارا وكان في البداية قويا عندما صاغته مصر ثم تم تعديله خمس مرات لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح قرارا خالي الدسم.

وأوضح أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قرار مجلس الأمن بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة لا يحتوي على هدن إنسانية ولا وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هناك عملية تضليل والمشكلة ليست في السلام ولكن التفتيش الاستفزازي للمساعدات التي تدخل ونوعيات الطعام.

نتنياهو يريد تحقيق أي مكاسب

وتابع أنه إذا كان لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي نريد أن تدخل بضائع كتجارة بشكل رسمي وتقف الحرب المسعورة ضد الفلسطينيين، وما يمارس ضد المجتمع الدولي حرب كاشفة والمجتمع الدولي أسس بلا قيمة وهدفه خدمة مصالحه، مؤكدا أن نتنياهو يريد أن يحقق أي مكاسب ويعلم أن وقف الحرب نهايته السياسية.