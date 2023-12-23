«فصائل غزة» تكشف مصير 3 محتجزين إسرائيليين أصحاب فيديو «لا تتركونا نشيخ»

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صدر عنها منذ قليل، أنه بسبب القصف العنيف وغير الإنساني الذي تشنه قوت الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس الجمعة، فقد فقدت الاتصال ببعض أعضائها المسؤولين عن بعض المحتجزين الإسرائيليين.

فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن المحتجزين

وبحسب البيان، فقد انقطع الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 من المحتجزين الإسرائيليين، بينهم الـ3 الذين ظهروا في مقطع فيديو «لا تتركونا نشيخ»، نتيجة القصف الهمجي من قوات الاحتلال.

وجاء في البيان: «نتيجة القصف الصهيوني الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر».

مصير المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة

وبحسب البيان فإن مصير المحتجزين الخمسة، بما فيهم الـ3 الإسرائيليين كبار السن، يرجح مقتلهم في إحدى الغارات على قطاع غزة، واختتم البيان بأنهم «كانوا لا يريدون أن يشيخوا، لكن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أراد لهم الموت».

الوضع في قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة وعنيفة منذ مساء أمس على قطاع غزة، استهدفت منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وأكد أن معظم الجثث التي تم انتشالها في بيت لاهيا تعرضت لإعدام ميداني، ونهشتها الكلاب.