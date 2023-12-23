أول تحرك من الزمالك بعد صدمة المحكمة الرياضية فى غرامة كهربا

رد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن عدم إدراج قضية محمود كهربا مع نادي الزمالك بجلسات الاستماع لمحكمة التحكيم الرياضية «كاس»، حتى يوم 21 مارس 2024 على الرغم مما تردد طوال الفترة الماضية بأن المحكمة أدرجت قضية مهاجم الأهلي الحالي، ضمن جلساتها ليوم 25 ديسمبر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سبق وفرض على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي غرامة لصالح «الأبيض» وتبلغ قيمتها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد، بسبب فسخ تعاقد مهاجم «الأحمر» من جانب واحد عام 2019.

وفى وقت سابق، كانت «كاس» قررت إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر مع إلزامه بدفع الغرامة لنادي الزمالك.

كواليس تحرك الزمالك بعد صدمة المحكمة الرياضية

وقال المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ الوطن سبورت: «مجلس الإدارة بدأ بالفعل التواصل من جديد مع المحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي، المكلف من قِبل النادي بمتابعة القضية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من أجل التحرك ومعرفة أسباب عدم إدراج القضية في محاضر الجلسات الفترة المقبلة».

يذكر أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك صرح مؤخرًا بأن النادي الأبيض سيتخذ إجراءً خلال الفترة المقبلة في أزمة كهربا، من أجل سداد الغرامة الخاصة بالنادي، والحفاظ على حقوق الزمالك في هذه الأزمة، مشددًا على أن الإدارة ترغب في تحصيل هذه الغرامة بشكل كامل دون تقسيطها.

أسبوع راحة للاعبي الزمالك

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، بعد عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، وذلك عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.