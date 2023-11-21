محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. صدمة جديدة تنتظره

لم تقف خسائر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جانب نادي الزمالك، على دفع غرامة المليوني دولار، وفوائد 5% من قِبل المحكمة الرياضية الدولية، بسبب فسخ تعاقده مع «الأبيض» من طرف واحد، لكنه أمتد للمستوى الفني، وأثر بشكل كبير على مسيرته ومشاركاته، خاصة على المستوى الدولي.

كهربا مهدد بالغياب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة

ويواصل محمود كهربا دفع فاتورة الزمالك، خلال الفترة الحالية؛ إذ غاب عن مباريات الأهلي المحلية في الدوري، بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات، لتعديه لفظيًا على جماهير «الأبيض» في مباراة الفريقين بالدوري الممتاز، في الموسم الماضي.

عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات بالدوري، تسببت في أزمة كبيرة لمحمود عبد المنعم كهربا، على المستوى الدولي؛ إذ كلفه ذلك الاستبعاد من منتخب مصر في آخر معسكرين، كان أخرهما المعسكر الأخير الذي خاض خلاله «الفراعنة» مباراتي جيبوتي وسيراليون، في بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، لمحمود كهربا خلال المعسكرات الأخيرة، بسبب عدم انتظام مشاركته في المباريات مع الأهلي بشكل مستمر.

وبعد فوز المنتخب الوطني في مباراتي جيبوتي وسيراليون، وتقديم عروض جيدة، وتصدر مجموعته، بات انضمام كهربا لمعسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي تقام العام المقبل في كوت ديفوار، غير مضمون، خاصة في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على مجموعة من اللاعبين في الخط الأمامي، وظهورهم بشكل جيد في غياب كهربا.

محمود كهربا يغيب عن مباريات الأهلي في الدوري

وغاب محمود كهربا عن مباريات الأهلي في بطولة الدوري، التي خاضها بالموسم الحالي أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة، بسبب الإيقاف.