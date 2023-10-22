عاجل.. أول تحرك من فيفا ضد حكم مباراة الأهلي بسبب كهربا

شهدت الساعات الماضية، تواصلا بشكل رسمي من جانب لجنة حكام «كاف وفيفا»، مع الحكم الموريتاني دحان بيداه، حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وقال مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة حكام «كاف»، تواصل مع دحان بيداه، وعاتبه على اللقطة الخاصة بسقوط محمود عبدالمنعم كهربا خلال أحداث الشوط الأول من عمر المباراة، الذي أجمع عليها الجميع أنها ركلة جزاء صحيحة 100%.

كولينا يوجه الشكر لـ«دحان».. ويطالبه بالمراجعة

وأكد المصدر أن كولينا، رئيس لجنة حكام «فيفا»، الذي حضر المباراة، وجه الشكر للحكم الموريتاني عقب نهاية اللقاء، لكن تحدث معه عن كرة كهربا، وطالبه بمراجعتها من جديد، من أجل الاستفادة من الحالة خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي تعادل إيجابيًا أمام سيمبا التنزاني أمس 2-2، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.