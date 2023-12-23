متحدث جيش الاحتلال باللغة العربية غاضب من رواد السوشيال ميديا.. ما هو السبب؟

بث المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر غضبه من رواد السوشيال ميديا، الذين يُعلقون على مقاطع الفيديوهات التي تنشر على صفحته الرسمية.. فما السبب في ذلك؟

ما سبب غضب أفيخاي أدرعي؟

قال أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو نشر على صفحته الرسمية الموثقة على موقع «فيسبوك»، وهو يوجه حديث لبعض الأشخاص الذي وصفهم بأنهم «الهاملين وأبطال الكيبورد»، ويفرحون ويهللون مع كل بيان يصدره جيش الاحتلال للإعلان عن سقوط قتلي وجرحي في صفوف جيش الاحتلال.

وأضاف «أدرعي»، في مقطع الفيديو: «نحن نتعامل بشفافية ومسؤولية تجاه شعبنا عن سقوط قتلى وجرحي في صفوف جنود جيش الاحتلال في الميدان»، وأكد أن هذا هو الفرق بينهم وبين الفصائل الفلسطينية التي تخفي خسائرها، على حد زعمه.

يشار إلى أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، لم يعلن جيش الاحتلال عن أي اغتيال مؤثر لقادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما نشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

الفصائل ترفض اقتراحات إسرائيل لصفقة تبادل المحتجزين

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الفصائل الفلسطينية إن حكومة الالحتلال الإسرائيلي تستجدي الوسطاء للوصول إلى اتفاق ينص على هدنة مؤقتة، وانسحاب جزئي من قطاع غزة، وضمان دخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية، وحتى الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا سنوات طوال داخل سجون الاحتلال، مقابل صفقة تبادل للمحتجزين من كبار السن والنساء الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة.

لكن الفصائل الفلسطينية أعلنت، وبشكل لا يحمل أي مجال للشك، أنها ترفض وجود أي صفقات إلا بعد تحقيق شرطان أساسيان، وهما وقف كامل لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقطاع غزة، وستكون بعدها منفحتة على كافة الاقتراحات.