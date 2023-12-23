وكيل «صحة الشرقية» يتفقد المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم السبت، المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين، والتأكد من عمل الأجهزة المعملية بكفاءة.

إجراء تحليل الحمض النووي لفيروس كورونا

تفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام المختلفة بالمعمل، منها معمل السموم والمياه والأغذية، ووحدة الـPCR التي تقوم بإجراء تحليل الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد للمواطنين، والفيروسات الأخرى، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية في الفترة المسائية، وتوافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة للعمل.

الاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة المعملية المتاحة

وأكّد أهمية الاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة المعملية المتاحة، وخاصة جهاز الـPCR، كما تفقد وحدة التعقيم بالمعمل، وخطوط السير لتسليم وتسلم العينات المختلفة، وأماكن سحب العينات للراغبين في تلقي الخدمة وإجراء الفحوصات المعملية، واستلام النتائج.

الجدير بالذكر أنّ وكيل وزارة الصحة، أجرى جولة ميدانية لمتابعة أماكن تقديم الخدمة الطبية، شملت مستشفيات كفر صقر والأمراض الصدرية بالزقازيق، والمركز الطبي بكفر صقر.