«الصحة» تنظم ورشة عمل لتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المعدية

عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل من خلال الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات، وذلك في محافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل، تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة تحديث البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات، ورفع مستوى كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات الحميات، وتوحيد طرق تشخيص وعلاج الأمراض في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

مراجعة الأدلة الإرشادية الإكلينيكية للأمراض المعدية

أضاف «عبد الغفار» أن برنامج ورشة العمل تضمن مراجعة الأدلة الإرشادية الإكلينيكية للأمراض المعدية والحميات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية للأمراض المعدية والحميات من أساتذة الجامعات المصرية، واستشاريي وأخصائيي الأمراض المعدية والحميات، والمعامل، والصيدلة الإكلينيكية، وممثلي قطاعي الطب العلاجي، والطب الوقائي بالوزارة.