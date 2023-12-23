مسؤول بـ«الصحة» يحث المواطنين على تلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنّ متحور كورونا الجديد، لم يصل إلى مصر حتى الآن، لكن ذلك لا يمنع ظهور بعض الإصابات في المستقبل، مؤكدًا أنّ المتحور لا يمثل قلقًا للمصريين، ومشكلته تنحصر في سرعة الانتشار.

ونصح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» المواطنين، بضرورة الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات فيروس كورونا، التي تظهر من وقت إلى آخر.

ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وشدّد المصدر، بأنه على المواطنين خلال فترة نشاط الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا، ضرورة تعزيز الجهاز المناعي للجسم، مشيرًا إلى أنّ اللقاحات تلعب دورًا أساسيًا وفعالًا لمواجهة الفيروسات، وتعمل على تعزيز الجهاز المناعي.

وأكّد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل الأيدي.

التواصل الفوري مع وزارة الصحة

وأوضح المصدر، أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة، من خلال الخط الساخن على رقم «105» للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، وتوجيه المواطن إلى أقرب مكان للحصول على الجرعة التعزيرية من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنّ الأعراض الجانبية للقاح تتضمن ارتفاع حرارة الجسم، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات وهذه الأعراص تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.