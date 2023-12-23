مستقبل وطن يكرم أمين الحزب بالشرقية لدوره الفعال بانتخابات الرئاسة

كرم أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم بالجمهورية، الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالشرقية؛ لدوره المهم والفعال خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

وخلال التكريم، وجّه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر والتقدير لجميع أعضاء الحزب بالشرقية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن صنع ملحمة حقيقية في الانتخابات الرئاسية دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية، وكان على قدر المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقه.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، بالشكر الجزيل للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين تنظيم الجمهورية وقيادات وكوادر حزب مستقبل وطن على هذا التكريم، مشيرا إلى أن التكريم لجميع أعضاء الحزب بالشرقية لما تم تقديمه من ملحمة وطنية كبيرة في الانتخابات الرئاسية التي مشاركة غير مسبوقة على جميع المستويات.