«الوطن» تحتفي بالزملاء المتميزين في تغطية الانتخابات الرئاسية.. ورئيس التحرير يسلمهم شهادات تقدير

احتفلت جريدة «الوطن» بالزملاء المتميزين في تغطية الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، ليسلم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الجريدة، شهادات تقدير للزملاء المتميزين في هذه التغطية.

وتوجه «عمار» بالشكر إلى الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قائلاً: «أشكره على دعمه لتواجد فريق متميز من الصحفيين، وقاعدة محررين ورؤساء أقسام أكثر من رائعين، ودعمه للتجربة بكل حب وإخلاص».