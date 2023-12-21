رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب «مستقبل وطن» يدعم فريق الكرة بنادي العياط بملابس رياضية

كتب:

محمد أباظة
04:29 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
مستقبل وطن في العياط

مستقبل وطن في العياط

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط، جهودها المجتمعية في مختلف المجالات، مقدمة الملابس الرياضية لفريق الكرة بنادي العياط الرياضي وجهازه الفني؛ دعمًا من النائب نادر الخبيري، أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف المساهمة في رفع كفاءة الفريق الذى يحمل اسم ويمثل مركز العياط.

حزب مستقبل وطن في العياط

وقدّم المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، الشكر للنائب نادر الخبيري على دعمه المتواصل في كافة المجالات، موجهًا التحية لأعضاء فريق الكرة بالعياط ومجلس إدارة النادي.

جهود حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن؛ لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات في مختلف المجالات.

اقرأ المزيد:

صناعة «مستقبل وطن»: الدولة تعمل على عودة شعار «صنع فى مصر»

«مستقبل وطن» يكرم أعضاء غرفة الانتخابات الرئاسية من أمانة العمال والفلاحين

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يعطي جميع القوى السياسية الحق في صنع القرار

أمين العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»: لقاء الرئيس السيسي بمرشحي الرئاسة يليق بعظمة الجمهورية الجديدة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.