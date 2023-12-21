نائب «مستقبل وطن» يدعم فريق الكرة بنادي العياط بملابس رياضية

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط، جهودها المجتمعية في مختلف المجالات، مقدمة الملابس الرياضية لفريق الكرة بنادي العياط الرياضي وجهازه الفني؛ دعمًا من النائب نادر الخبيري، أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف المساهمة في رفع كفاءة الفريق الذى يحمل اسم ويمثل مركز العياط.

حزب مستقبل وطن في العياط

وقدّم المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، الشكر للنائب نادر الخبيري على دعمه المتواصل في كافة المجالات، موجهًا التحية لأعضاء فريق الكرة بالعياط ومجلس إدارة النادي.

جهود حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن؛ لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات في مختلف المجالات.