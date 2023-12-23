«القومي لذوي الإعاقة»: قانون أصحاب الهمم حفظ حقوقنا في جميع القطاعات

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن الدولة حققت إنجازا كبيرا في الجانب التشريعي لذوي الإعاقة، وقدمنا دستورا يحترمهم، كما أنشأنا القانون رقم 10 لسنة 2018 للحفاظ على حقوقهم في جميع القطاعات وهو قانون عبقري.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 وبمحورها الثالث تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، كما طبقنا قوانين وقرارات كثيرة خرجت من الوزارات، بالإضافة لعدد من المبادرات منها الكشف المبكر و100 مليون صحة، والكشف عن الأمراض الوراثية للحد من الإعاقة.

تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم

ولفتت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تصل بمبادرة حياة كريمة لذوي الإعاقة بتطوير الخدمات المقدمة لهم في القرى والريف والتي كانت من التحديات التي واجهتها الدولة، بالإضافة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي شارك في خدمة هؤلاء الأشخاص والرعاية والدمج والتمكين.