القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسي: انتصار لإرادة الشعب المصري

توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي

وقالت المشرف العام على المجلس، في بيان لها: كل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه الساحق والمستحق في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي أثبتت وبحق انتصار إرادة الشعب المصري العظيم وحرصه على بناء دولته وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم: «سيادة الرئيس نيابة عن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة، نهنئكم بفوزكم ونهني أنفسنا ونعاهدك أن نكون دوما بجانبك في بناء الوطن ولا يتخلف أحدا منا عن الركب، وأن نكون بكل طاقاتنا أشخاصا فاعلين في المجتمع، وأن نستمر دوما في مسيرة التمكين».