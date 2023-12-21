«التضامن»: دعم نقدي لـ1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بـ8.2 مليار جنيه سنويا

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومؤسسة الدكتور نبيل فوزى الخيرية، مبادرة «نور» للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي تستضيفها القاهرة.

وتستهدف المبادرة تأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة، بهدف تعظيم قدراتهم وتمكينهم من العيش المستقل والاندماج بسهولة داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن المبادرة تشكل نموذجًا يمكن تطبيقه في كل محافظات الجمهورية، والدول العربية والإفريقية، وتهدف إلي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم الخاصة.

ولفتت إلى أنَّ الدولة تقوم بتوفير دعم نقدي لإجمالي 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8.2 مليار جنيه، كما أن الوزارة لديها 608 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدة أنَّ الوزارة ستظل داعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتتبنى المنهجية العلمية في التطرق إلى قضاياهم، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي.