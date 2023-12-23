معلومات عن المدير الإداري للترسانة بعد وفاته بالسكته القلبية.. «مات من الفرحة»

صدمة كبيرة سيطرت على الجهاز الفني ولاعبي نادي الترسانة، بعد وفاة الكابتن ياسر حسن نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وذلك عقب مباراة غزل المحلة في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز «الشواكيش» بهدفين دون رد.

معلومات عن الكابتن ياسر حسن

- يشغل منصب المدير الإداري بالنادي.

- توفى بشكل مفاجئ إثر إصابته بسكتة قلبية بعد فوز النادي.

- قبل وفاته كان يقوم بكتابه التغيير الأخير للفريق وفقا لمقطع فيديو نشره أحد مشجعي النادي.

- تم نقله لأحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف مدير الكرة بنادي الترسانة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل وفاة الكابتن ياسر حسن، وقال إنه بعد فوز النادي اليوم في مباراة غزل المحلة، سيطرت حالة من الفرحة على الجميع في النادي وتفاجئوا خلال تواجدهم في الأتوبيس بوفاة الراحل بسكتة قلبية، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على الجميع.

أعراض السكتة القلبية

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالسكته القلبية وفقا لما ذكره موقع the healthsite ومنها:

ألم الصدر والعضلات.

انسداد الشريان.

الغثيان والعرق البارد.

صعوبة التنفس الشديدة.

هناك عوامل عديدة تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية بحسب ما نشرت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومنها:

- تدخين التبغ.

- النظام الغذائي غير الصحي.

- السمنة والخمول البدني.

- تعاطي الكحول على نحو ضار.

- الارتفاع المفرط في ضغط الدم ومرض السكر.

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم.