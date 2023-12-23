مجلس الشباب المصري ينظم يوما تثقيفيا لدعم الشمول المالي لذوي الهمم

نظم مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يوما تثقيفيا ترفيهيا لذوي الإعاقة، وذلك بهدف التركيز على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات القطاع المصرفي وتعزيز مفاهيم الشمول المالي.

تعزيز مفاهيم الشمول المالي

وأوضح مجلس الشباب، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي المصري والبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين برئاسة الدكتور أيمن الدهشان.

تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة

وأوضح المجلس أن ذلك يأتي تأكيدا لدعم الحقوق الاقتصادية الواجب العمل على تعزيزها من خلال توحيد الجهود المبذولة وتبني آليات وبرامج عمل مشتركة ومتخصصة من أجل المساهمة في تحقيق نتائج أكثر شمولاً تدعم تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.