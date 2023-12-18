مجلس الشباب المصري يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة جديدة

هنأ الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024 بنسبة 89.6%؜.

وأشاد ممدوح بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإدارة المتميزة والفارقة هذه المرة، وكم التسهيلات التي قدمتها الهيئة من أجل رفع حالة المشاركة لدى المواطنين في الانتخابات الرئاسية حتى وصلت إلى 64%؜ لأول مرة في الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات الرئاسة، وذلك من خلال توفير كافة عوامل إنجاح العملية الانتخابية، فضلًا عن تسهيلات ذوي الهمم وكبار السن.

وأشار ممدوح إلى أن هناك مطالب عديدة لدى الشباب المصري لا بد من وضعها على طاولة رئيس الجمهورية للنظر لها من أجل تعزيز مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

تعزيز المناخ الداعم لمشاركة الشباب في العمل العام

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري، أن أهم تلك المطالب تعزيز المناخ الداعم لمشاركة الشباب في العمل العام وفي كل قطاعات الدولة بلا استثناء، والشباب هم الأمل وقادة الغد وأساس بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: لا بد من إعادة النظر في الملف الاقتصادي وإدارته بشكل يتلاءم مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه شعوب العالم ومنها الشعب المصري بالآونة الأخيرة، فقد حان الوقت لتعزيز مشاركة أصحاب الخبرات الاقتصادية في عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل يضمن الخروج من الأزمة دون التأثير على الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أهمية تعزيز دور المجتمع المدني بشكل أكبر في ظل نجاح تجربة المناخ الداعم لمشاركة المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، وخاصة بعدما أثبت جدارة في مختلف الأحداث خلال الآونة الأخيرة وتكفي تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كدلالة واضحة على نجاح استراتيجية توحيد جهود المجتمع المدني في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف البيان، أن الشباب يريد مزيدا من فرص العمل ونجاح الدولة في تحقيق المعادلة الصعبة وتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في العملية الاقتصادية يؤدي إلى تجنب انتشار الفقر والبطالة بين الشباب، مطالبا باستمرار الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في مصر من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعلم، وزيادة فرص التعليم العالي للطلاب والتوسع في تجربة الجامعات الأهلية والتعليم التكنولوجي.

توفير الرعاية الصحية للجميع

وتابع أن الشباب يطالب الرئيس بتوفير الرعاية الصحية للجميع، من خلال تطوير المنظومة الصحية وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة وتعزيز الاستثمار في توطين برامج صناعة الدواء.

واستكمل: «نطالب الرئيس بالاستمرار في دعم جهود محاربة الفساد في جميع مؤسسات الدولة، من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتعزيز قواعد الشفافية والمحاسبة».

وأضاف: «نطالب بتعزيز برامج دعم العدالة الاجتماعية، من خلال دعم عملية تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية للجميع دون تمييز».

واستطرد: «نطالب بتعزيز المشاركة السياسية من خلال إصلاح النظام السياسي ودعم الحياة الحزبية، وزيادة مشاركة الشباب في العملية السياسية خاصة في مراكز صنع القرار».

وتابع: «نطالب الرئيس بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل والعمل على حماية الحريات الأساسية، وضمان سيادة القانون، واحترام التنوع الفكري ودعم عملية الحوار والتوافق، واحترام الرأي الآخر، كما نطالب بدعم المجتمع المدني، من خلال تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لمنظومة المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير والتنظيم».

وأشار الدكتور محمد ممدوح إلى أن هذه مطالب مشروعة، ونسعى أن يدرجها رئيس الجمهورية على رأس الأولويات ويأخذها في الاعتبار، والعمل على تحقيقها من أجل بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.

وطالب رئيس مجلس الشباب المصري رئيس الجمهورية بتعزيز التواصل مع الشباب المصري، وسماع آرائهم ومطالبهم من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة، وجمهورية جديدة يستحقها كل المصريين.