جامعة المنصورة تنظم مبادرة الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، تنظيم مبادرة الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم داخل الجامعة، في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك من أجل دمجهم في الحياة.

مبادرة لذوي الهمم بجامعة المنصورة

وذكرت جامعة المنصورة، في بيان، أن مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نظم فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري بعنوان «الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم» داخل كلية الحقوق، في ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأشارت إلى أن 50 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة شاركوا في الاحتفالية، ما يعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، وجري استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.

خدمات مصرفية

وأكدت الجامعة أن هناك تطورا كبيرا في تقديم الجامعة للخدمات التي تُقدم للأشخاص ذوي الهمم، والتي تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التي تتعلق بالحق في المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا، واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.

وأضافت الجامعة أن المبادرة شملت التوعية وتقديم تيسيرات بنكية وإتاحات مصرفية مختلفة تقدمها الدولة لذوي الهمم.