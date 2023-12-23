رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حي المنتزه ثان بالإسكندرية يتصدى للبناء المخالف ويفك شدة خشبية بعزبة كازوليا

كتب:

خالد غنيم
11:34 م | السبت 23 ديسمبر 2023
فك شدة خشبية

فك شدة خشبية

أكّدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان بالإسكندرية، أنّ الحي شن حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، أسفرت عن فك شدة خشبية بالدور الأول بأحد العقارات بعزبة كازوليا.

وأوضحت  «مدني»، لـ«الوطن» أنه جرى إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وما زالت تلك الحملات مستمرة، للحفاظ على حق الدولة والشعب والتعامل بقرارات فورية حيال كافة أنواع التعديات.

وأردفت أنه بالمرور الميداني في مناطق الحي المختلفة جرى التصدي لظاهرة البناء المخالف، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء.

اقرأ المزيد:

التحفظ على 64 حالة إشغال في حملة مسائية على شوارع حي المنتزة ثان الإسكندرية

حملة لإزالة 7 آلاف متر تعديات على الأراضي في حي المنتزة ثان بالإسكندرية

لعدم طرده.. معاون مباحث قسم ثان المنتزة يدفع إيجار الشقة لعجوز

"صندوق مكافحة الإدمان" ينظم حملات توعية للعاملين بحي المنتزة ثان
بقلم خالد غنيم