حي المنتزه ثان بالإسكندرية يتصدى للبناء المخالف ويفك شدة خشبية بعزبة كازوليا

أكّدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان بالإسكندرية، أنّ الحي شن حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، أسفرت عن فك شدة خشبية بالدور الأول بأحد العقارات بعزبة كازوليا.

وأوضحت «مدني»، لـ«الوطن» أنه جرى إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وما زالت تلك الحملات مستمرة، للحفاظ على حق الدولة والشعب والتعامل بقرارات فورية حيال كافة أنواع التعديات.

وأردفت أنه بالمرور الميداني في مناطق الحي المختلفة جرى التصدي لظاهرة البناء المخالف، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء.