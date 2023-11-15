التحفظ على 64 حالة إشغال في حملة مسائية على شوارع حي المنتزة ثان الإسكندرية

قالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة إنه جرى شن حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، برفع كافة أشكال التعديات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشوارع.

حملة مسائية

وأشارت رئيس حي ثان المنتزة، أنة تم شن حملة مسائية بحضور مدير إدارة أشغال الطريق، لرفع الإشغالات التي تعرقل انسيابية المرور وحركة السير، وإزالة الإعلانات المخالفة، والتي لم تحصل على تراخيص بشوارع ملك حفني بحري، وعبدالحليم محمود، وطريق المعمورة الطابية سكة حديد، والنبوي المهندس، وشارع 30 الجديد، وميدان المندرة الكوبري.

الحفاظ على سلامة المواطنين

وأضافت أنه أثناء سير الحملة تم التحفظ على 64 حالة إشغال طريق متنوعة وإزالة الحواجز الخشبية أمام المحلات، كما تستهدف الحملات على مدار اليوم، إزالة أي تعديات على حرم الطريق، ويتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، لفرض هيبة الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين.