حملة لإزالة 7 آلاف متر تعديات على الأراضي في حي المنتزة ثان بالإسكندرية

قالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان في الإسكندرية، إنه في ضوء تكليفات اللواء المحافظ محمد الشريف، بالعمل على ردع ظاهرة التعديات من المهد، شن الحي حملة مكبرة لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

حملة مكبرة

وأضافت رئيس حي ثان المنتزة ، أنة تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات و التعديات على مساحة 7270 متر ،بحضور يحيي زكريا ، سكرتير عام الحي ، و السيد اللواء حكمدار شرق ، و مأمور قسم ثالث المنتزة ، و مهندسي قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية «جهة الولاية» و وحدة التدخل السريع ، و إدارة المتابعة الميدانية ، و الإدارات المختصة بالحي .

إزالات متعددة

وأوضحت الدكتورة رباب مدني أنه بتوجيه الحملة إلى الأراضي، بعزبة حوض 10 تمت إزالة أسوار على مساحة 80 مترا، وسمات وحوائط على مساحة 50 مترا، وحوائط على مساحة 90 مترا، وحوائط على مساحة 150 مترا، وحوائط على مساحة 200 متر، وحوائط على مساحة 100 متر. وأيضا إزالة تشوينات على مساحة 5600 متر، بعزبة نشأت، كما تم إزالة 4 مفاحم على مساحة 400 متر، بعزبة منشية الأوقاف، وملعب كرة قدم على مساحة 500 متر، بمنطقة الرحامنة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.