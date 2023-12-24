أودت بحياة المدير الإداري لنادي الترسانة.. هل الفرحة الشديد تسبب الإصابة بالسكتة القلبية؟

حالة من الحزن والأسى سيطرت على لاعبي نادي الترسانة بعد تلقيهم خبر وفاة الكابتن ياسر حسن، المدير الإداري للنادي، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تواجده في الأتوبيس بعد احتفاله بالفوز على غزل المحلة، إذ تحولت فرحة الفوز إلى حزن شديد، الأمر الذي أثار تساؤلا، «هل تسبب الفرحة الشديدة الوفاة».

وفي هذا الشأن، قال الدكتور وليد العوضي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفرحة الشديدة والحزن الشديد يتسببان بالفعل في إصابة الشخص بالسكتة القلبية، مما يؤدي إلى وفاته بشكل مفاجئ، وذلك لأن يحدث زيادة في تدفق التنبيه العصبي للقلب ما يؤدي إلى زياة الأدرينالين والنورادرينالين، ويسبب الإصابة بالسكتة القلبية نتيجة وجود مشكلة في كهربية القلب أو عوامل قصور في الشريان التاجي، وأيضا وجود تصلب في الشرايين والإصابة بالضغط والسكر.

الإصابة بالسكتة القلبية

وتابع «العوضي» أن الانفعال الزائد يؤدي إلى حدوث جلطة وسكتة قلبية مفاجئة، لذلك لابد على الأشخاص الذين يعانوا من وجود خلل في كهربية القلب التوجه إلى الطبيب على الفور لأخذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدل على وجود خلل في كهربية القلب والتي منها وجود زيادة في ضربات القلب بشكل مستمر و الإغماء.

أسباب الإصابة بالسكتة القلبية

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة القلبية هي:

- ارتفاع ضغط الدم

- الإصابة بمرض السكري

- التدخين

- ارتفاع مستوى الكوليسترول

- الإصابة بالشريان التاجي

- النهجان