«نادى القيادات الشبابية» ينطلق بالإسكندرية بمشاركة 30 شابا وفتاة

أكّدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بدء فعاليات البرنامج القومي «نادي القيادات الشبابية» اليوم السبت، الذي يستمر حتى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة 30 شابًا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة؛ لإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية المتميزة.

التفكير الإيجابي وتطوير الذات

وأضافت «الشريف»، في تصريح لـ«الوطن» أنّ فعاليات اليوم الأول تضمنت المحاضرة الأولى بعنوان «التفكير الإيجابي وتطوير الذات والتغلب على الإحباط»، التي أدارها الدكتور أسامة العادلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية.

وأضافت أنّ المحاضرة الثانية كانت بعنوان «مفهوم القيادة ونظريتها ومهارات وسمات القيادة»، والتي أدارتها الدكتورة نهى السعدي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية.

بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية

وأردفت أن فعاليات البرنامج تهدف إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد، ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار من خلال كيان شبابي قوى.

واختتمت بالإشارة إلى أنّه حضر فعاليات اليوم الأول من البرنامج الدكتور محسن الجبالي، مندوب الوزارة ومتابع المشروع من قبل الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية.