حسين فهمي يكشف لـ«الوطن» حقيقة تعرضه لوعكة صحية

تداول في الساعات الأخيرة، بعض الأنباء تفيد بتعرض الفنان حسين فهمي لوعكة صحية مفاجئة.

ومن جانبه نفى حسين فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما يتداول بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أنه بحالة جيدة.

مسلسل الإسكندراني

وينتظر الفنان حسين فهمي، عرض فيلمه الجديد «الإسكندراني»، الذي يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، زينة، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رضوان، وغيرهم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

وتدور أحداث مسلسل الإسكندراني، في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني، بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.