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حسين فهمي يكشف تفاصيل دوره في فيلم الإسكندراني

كتب:

أحمد شعراني
09:17 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
حسين فهمي

حسين فهمي

كشف الفنان حسين فهمي عن البوستر الرسمي الخاص بالشخصية التي يقدمها في فيلمه الجديد «الإسكندراني»، الذي يتعاون فيه مع المُخرج خالد يوسف والمأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكتب فهمي عبر الصورة التي نشرها على انستجرام: «إسكندرية بتخلق فنانين، انتظروا يورغو اليوناني يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج.. فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض».

 

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الاسكندراني بطولة أحمد العوضي، وزينة وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر.

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