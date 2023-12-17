حسين فهمي يكشف تفاصيل دوره في فيلم الإسكندراني

كشف الفنان حسين فهمي عن البوستر الرسمي الخاص بالشخصية التي يقدمها في فيلمه الجديد «الإسكندراني»، الذي يتعاون فيه مع المُخرج خالد يوسف والمأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكتب فهمي عبر الصورة التي نشرها على انستجرام: «إسكندرية بتخلق فنانين، انتظروا يورغو اليوناني يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج.. فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض».

View this post on Instagram A post shared by Hussein Fahmi حسين فهمي (@hussien.fahmi.official) View this post on Instagram A post shared by Hussein Fahmi حسين فهمي (@hussien.fahmi.official)

الاسكندراني بطولة أحمد العوضي، وزينة وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر.