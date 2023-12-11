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انتخابات المصريين بالداخل

حسين فهمي: سعدت بوجود المرأة والشباب والأطفال في لجان الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عزالدين
04:38 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الفنان حسين فهمي

الفنان حسين فهمي

قال الفنان حسين فهمي، إنه شارك في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن عدة نقاط لفتت انتباهه خلال وجوده باللجنة الانتخابية.

حسين فهمي: اللجنة كان بها أطفال برفقة أهاليهم

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع عبر فضائية CBC، أنه لفت انتباهه مشاركة الشباب لأنهم هم قادة المستقبل، كما أن اللجنة كان بها أطفال برفقة أهاليهم وذلك لإشعارهم بأهمية صوتهم وأن يُرَبَّون على ذلك.

وتابع أن المرأة المصرية لها مكانها ودورها الكبير في المجتمع وأنه سعد بهذه الملاحظات لأنه لا بد أن يشعر المواطن أن صوته مهم ومؤثر، مؤكدًا أن المواطن في الدول الغربية يحاسب المرشح لأنه منحه صوته ولأنه يدفع الضرائب.

دور الفنانين مهم في المجتمع

وأكد أن دورهم كفنانين مهم في المجتمع لأنهم ينمون الوعي ويحملون الشعلة، فالفنان يقدم فنا ليسعد الشعب ويلفت نظره حتى يقول كلمة مفيدة فالفن بكل أنواعه يسعى لتقديم شيء مميز للمواطن ليسعده.

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