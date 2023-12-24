عاجل.. عاصفة شمسية تهدد الأرض وتؤثر على الإنترنت.. الأقوى منذ 6 سنوات

تمر الأرض بأكبر تغيرات مناخية في تاريخها الحديث، وذلك على مدار السنوات المنقضية، ما ظهر جليًا في الارتفاع الملحوظ غير المسبوق في درجات الحرارة، وعلى العكس تمامًا زيادة هطول الأمطار بشكل غير منتظم وارتفاع مستوى سطح البحر، وأحداث الطقس المتطرفة المختلفة التي تشهدها الأرض مؤخرًا.

تفاصيل العاصفة الشمسية التي تهدد الأرض

لكن تلك المرة الأولى التي لن يكون مجرد اضطراب في حالة الطقس بزيادة أو انخفاض درجات الحرارة، بل الأمر قد يصل إلى العديد من الخسائر، منها وأهمها انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت، مثلما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير مفصل.

في صباح يوم 17 ديسمبر من العام الحالي 2023، شهدت الأرض أقوى توهج شمسي منذ عام 2017، أي ما يزيد عن 6 سنوات، كان التوهج من الفئة X2.2، وهي دلالة على شدته، وضرب التوهج الأرض بعد نحو ثماني دقائق، مما تسبب في انقطاع الاتصالات في أمريكا الشمالية والجنوبية وفقدان للإشارة بشكل شبه كامل لمدة زادت عن 120 دقيقة، إلى جانب ظهور الشفق القطبي.

في تقريرها عرفت الصحيفة البريطانية التوهجات الشمسية على أنها انفجارات قوية من الطاقة تنطلق من الشمس، يمكن أن تكون سببًا لعواصف مغناطيسية أرضية، ما بدوره يتسبب في انقطاع الكهرباء وأيضًا يصبح سببًا أساسيًا في حدوث بعض الاضطرابات في الأقمار الصناعية.

تلك الواقعة عند حدوثها تكون إشارة إلى أن الشمس تمر بمرحلة نشاط مرتفعة للغاية، تبلغ الدورة الشمسية 11 عامًا، ونحن في الوقت الحالي نشهد الجزء الأكثر نشاطًا من الدورة، من المتوقع أن تستمر الشمس في النشاط العالي خلال العام المقبل أيضًا.

لذلك في الفترة المقبلة هناك بعض المناطق ستكون معرضة لانقطاع الكهرباء، بسبب عاصفة مغناطيسية أرضية مرتقبة، لكن أيضًا هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل تلك مخاطر ومواجهة الأزمة دون أضرار كبيرة، أبرزها تخزين الطعام والماء والاستعداد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من الهاتف.

مخاطر محتملة للعواصف المغناطيسية الأرضية

انقطاع الكهرباء: يمكن أن تسبب العواصف المغناطيسية الأرضية انقطاعًا للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة. يمكن أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي لساعات أو حتى أيام.

اضطرابات في الأقمار الصناعية والاتصالات: يمكن أن تسبب العواصف المغناطيسية الأرضية اضطرابات في الأقمار الصناعية والاتصالات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الاتصال بالإنترنت والهواتف المحمولة والتلفزيون.

تلف البنية التحتية الحساسة: يمكن أن تسبب العواصف المغناطيسية الأرضية تلفًا للبنية التحتية الحساسة، مثل خطوط الطاقة والكابلات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انقطاع الكهرباء واضطرابات في النقل والصناعة.