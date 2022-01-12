تعمل ايه لو حصل حريق في بيتك بعد مصرع 4 أطفال بفيصل؟.. «افصل الكهربا»

حالة من الذعر الشديد سيطرت على منطقة فيصل في محافظة الجيزة، بعد نشوب حريق راح ضحيته 4 أطفال، تبلغ أكبرهم من العمر 8 سنوات، إذ لاحظ الجيران مساء أمس خروج دخان كثيف من تلك الشقة، وفي محاولة منهم لإنقاذ الأطفال، كسروا الباب لإطفاء النيران، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد أن أصيب الأطفال بالاختناق من الدخان.

وفي كثير من الأحيان يكون السبب في الحرائق حدوث ماس كهربائي، ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لنشر عدد من النصائح للتعامل مع حرائق الماس الكهربائي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

خطوات عليك اتباعها عند نشوب حرائق في بيتك

1- في حالة حدوث حريق نتيجة لماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية في المنزل، يجب البحث عن ذلك الجهاز، وفصل التيار الكهربائي عنه على الفور، وذلك لتجنب تضخم الحريق.

2- عند نشوب الحريق يجب متابعته وفي حالة كان صغيرا، يمكن إخماد تلك النيران بإزالة مصدر الأكسجين عن الجهاز، كما يمكن إلقاء بطانية على الحريق.

3- تجنب استخدام الماء لإطفاء الحريق الناتج عن حدوث ماس كهربائي، حتى لا يحدث صعق كهربائي للشخص الذي يلقي المياه.

4- عند نشوب حريق نتيجة لحدوث ماس كهربائي، يجب استخدام المطفأة المخصصة لذلك النوع، كما يوجد هناك مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، لذلك يجب التأكد من أن المطفأة الخاصة بالمنزل متعددة الأغراض.

إخلاء مكان الحريق من العنصر البشري

5- في حالة عدم القدرة على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب أن يخرج الأشخاص الموجودون في مكان الحريق على الفور، كما يجب إخلاؤه من العنصر البشري.

6- عند الخروج من مكان الحريق بعد الفشل في عدم إطفائه، يجب غلق البوابة الخاصة بمكان الحريق، حتى يتم احتواء الحريق ليستطيع رجال الإطفاء القيام بمهامهم.