الرئيس السيسي: «البلد كانت هتتهد لو منفذناش خطة عاجلة في الكهربا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية في أسوان، إنّه تحدث مع وزير الكهرباء من قبل عن مشاكل القطاع، وشدّد على عدم الإضرار بالصناعة فيما يخص قطاع الكهرباء حتى لا تُؤذى الشركات الخاصة العاملة في مصر: «المصانع لو قفلت الناس هتمشي .. والناس هتبقي بره والبلد دي هتتهد، ولابد من حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وخطة وزير الكهرباء العاجلة كلفت الدولة 2 مليار جنيه كنا ممكن منتكلفهمش لو مشينا بالمسار الطبيعي دون الخطة العاجلة، بس مفتكرش إننا كنا هنستحمل سنتين بالصورة اللي ماشيين بيها».

وأضاف الرئيس خلال الحفل إنّ عرض وزير الكهرباء «محمد شاكر»، لم يتطرق إلى جودة التحصيل أو حجم الفاقد في قطاع الكهرباء: «اللي بنعمله ده ومستهدفينه بنحصله ولا لأ، لو بنحصله يبقي ناجحين، ولو مش بنحصله هيبقي فيه عجز هتتحمله الدولة، والدولة لن تستطيع لأن أعباء تلك المشروعات ضخمة».

وأكد الرئيس السيسي، أنّ هناك دول تعاني من مشكلات مزمنة في قطاع الكهرباء منذ 15 عامًا ولم يتم حلها: «أحنا كنا شايفين إن الأمن القومي في مصر ممكن يتأثر جدا بالحته دي، ثم إننا نكون دولة ذات شأن وننمي أنفسنا وندي فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات والصناعة إنها تنمو وتستقر، لأنه لو مفيش كهرباء الناس مش هتشتغل وتتقفل المصانع».