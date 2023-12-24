«المتحدة» تحصد جائزتي الأفضل لـ«إكسترا» و«CBC دراما» من «دير جيست»

تسلم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جوائز الأفضل من حفل توزيع جوائز دير جيست عن قناتي cbc دراما، وإكسترا نيوز، والتي حصلت عليها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وانطلق، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ20 لعام 2023، وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفني، وتوزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، وتم ايضا توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

وتم تكريم عدد من نجوم الفن في هذه الدورة من أبرزهم:عمرو دياب، رامي صبري، محمد رمضان، منى زكي، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبدالعزيز، إسعاد يونس، عبير صبري، إلهام شاهين.