قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدلي بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

أدلى عدد من القيادات الإعلامية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأصواتهم، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، باللجنة الانتخابية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وشارك كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون، ومحمود التوني، رئيس شبكة قنوات الحياة، وبشير حسن، رئيس شبكة قنوات cbc، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أنّ الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا من المواطنين منذ فتح أبواب اللجان في اليوم الثالث والأخير، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر بجميع المحافظات، فيما تشهد اللجان حضورا كثيفا من الشباب والسيدات.