8 حالات يجوز التصالح فيها ضمن قانون البناء الجديد.. تعرف عليها

بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن معظم المخالفات التى تم حظر التصالح بشأنها فى ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 سيتم فتح باب تقنين الوضع لها في القانون الجديد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن كل مخالفات البناء، سيكون مفتوح أمامها باب التصالح باستثناء مخالفات السلامة الإنشائية والتعديات على حرم النيل والآثار.

السلامة الإنشائية

وأشار المصدر إلى أن المادة الثانية من قانون التصالح الجديد حددت الحالات المسموح التصالح بشأنها، حيث أتاح القانون للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية وفق أحكام القانون، ومن المخالفات التى يحق لها التصالح مايلى:

حالات التصالح في مخالفات البناء

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التى لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

- حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي.

- التعديات على حقوق الارتفاق المقررة ويستثنى من ذلك الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

- مخالفات مباني الطراز المعماري شرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.

- مخالفات البناء على أملاك الدولة شرط تقنين وضع اليد على الأرض.

- تغيير استخدام العقارات في المناطق الصادر لها مخطط تفصيلى بشرط عدم تعارض ذلك مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة مثل المشروعات القومية وذات النفع العام، والكتل القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها وفق آخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023.