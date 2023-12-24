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صفارات الإنذار تدوي بمستوطنتي ناحل عوز وعلوميم في غلاف قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
11:02 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات ناحل عوز وعلوميم بغلاف غزة.

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بقلم هانى حسن