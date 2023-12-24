صفارات الإنذار تدوي بمستوطنتي ناحل عوز وعلوميم في غلاف قطاع غزة كتب: هانى حسن 11:02 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات ناحل عوز وعلوميم بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي صوفا وحوليت بغلاف غزة صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بجنوب ووسط إسرائيل صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والسهل الساحلي إعلام فلسطيني: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وجنوب عسقلان صفارات الإنذار مستوطنات ناحل عوز غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال الهدنة بقلم هانى حسن