برلمانية: استراتيجية الهيدروجين الأخضر تجعل مصر ممرا لعبور الطاقة النظيفة

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر، تستهدف أن تكون مصر ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية.

وأضافت «موسى»، في بيان، اليوم الأحد، أنّ الدولة المصرية حريصة على الاتجاه نحو الطاقة النظيفة للحفاظ على السلامة العامة، موضحة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا جبارة لتكون مصر قادرة على التوسع في إنتاجه بشكل يمكننا من التصدير للخارج خلال السنوات القليلة المقبلة.

مصر ضمن البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف أن تصبح مصر ضمن البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم؛ ما يتيح توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه في الصناعات سيقلل واردات مصر من المواد النفطية مما ينعكس بصورة كبيرة على رفع الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمامها بالتنمية الشاملة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مستجدات مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على جهود الحكومة لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، مستعرضًا سيناريوهات إنتاج الهيدروجين.