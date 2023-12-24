دور الهيدروجين الأخضر في دفع مسارات عجلة التنمية (فيديو)

قال الدكتور سعيد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إنّ الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هما مستقبل العالم، مشيرا إلى أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام في محور التنمية.

التغير المناخي

وأضاف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ التغير المناخي تسبب في اضطرابات بجميع المجالات، إضافة إلى التغير في الطقس بسبب الاستخدام غير السليم للطاقة النظيفة، ما كان له أثر كبير فيما يعيشه الكوكب، موضحا أنّ مصر لديها كل مقومات النجاح في هذا الملف أحد المسارات القوية في دفع عجلة التنمية.

طريق الجمهورية الجديدة

وشدد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية على أهمية الوعي وتأهيل المواطنين لمثل هذه المحاور المهمة في التنمية، مبيّنا أنّ مصر تسير على طريق الجمهورية الجديدة والبناء للأجيال المستقبلية وإحداث الطفرة والتنمية في مختلف المجالات والأصعدة، وليس الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة فقط.

وأكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، على دور الحكومة في تأهيل المواطن وإشراكه وتقديم كل ما يخص أي تحد تخوضه الدولة المصرية، وتقديم البرامج مخصصة عن مثل هذه المجالات وما تصبو إليه مستقبليا، مشيرا إلى أهمية أن يكون للحكومة دور أكبر في مثل هذه المجالات خاصة وأنّ الكثير من المواطنين لا يعلم عنها الكثير.