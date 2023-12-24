حفلات رأس السنة.. محمد منير في القاهرة وتامر حسني بتركيا

أعلن عدد من الفنانين تفاصيل إحيائهم حفلات غنائية خلال الأيام المقبلة، احتفالا بالعام الجديد، والتي ستنظم داخل مصر وفي الدول العربية.

موعد حفل تامر حسني

ويحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا في رأس السنة في تركيا وذلك يوم السبت الموافق 30 ديسمبر، كما يحيي راغب علامة حفلا غنئايا دولة البحرين، وذلك الأحد 31 ديسمبر.

أما الفنان محمد منير سيحيي واحدة من سهرات ليالي السنة الجديدة، يوم الأحد 31 ديسمبر، ويشاركه فى الحفل فرقة مسار إجباري، ومطرب الراب الشهير عفروتو.